Эксперт: учет земли и недвижимости — залог стабильной экономики

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказал об опыте России в земельной реформе и кадастровом учете, который может пригодиться для осуществления реформы в Узбекистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу навести порядок в земельном законодательстве и кадастровом учете. Глава государства поручил не только провести мониторинг всех имеющихся земель, но и реформировать систему налогообложения в этой сфере, вывести из тени процедуры выделения участков, остановить незаконное изъятие территорий под застройку.

Радио Эксперт: учет земли и недвижимости — залог стабильной экономики

"Любое уважающее себя государство должно вести эту непростую работу. Ведь от неправильного или неполного кадастрового учета не только нет понимания, какими ресурсами обладает страна, но и возникает очень большой сектор теневой экономики в сфере недвижимости и земли. Именно поэтому такую стратегическую сферу необходимо приводить в порядок. Инициативы главы Узбекистана в этом вопросе стоит только приветствовать", — подчеркнул Леонид Холод.

По мнению российского эксперта, кадастровый учет и систематизация данных о недвижимом имуществе - одна из основ налоговой системы. а значит и залог стабильности экономики.

Он добавил, что схожие проблемы до сих пор есть и в России, где из-за громадной территории не все земли внесены в реестр. Зато более менее отлажена работа рыночной оценки участков. Этот опыт вполне может пригодиться Узбекистану при осуществлении реформ.

"В частности регулярно проводятся глобальные экспертизы по стоимости земли, но помимо этого на местах, в регионах, тоже просчитываются факторы, влияющие на стоимость участков. Многое зависит от качества почвы, от расположения, наличия воды или инфраструктуры. Бывают, конечно, накладки, но в целом система отлажена", — добавил эксперт.

По его словам, при реализации столь масштабной и непростой работы необходимо предусмотреть возможность качественно оснащения сотрудников и достойный заработок. При этом стоит учитывать и платежеспособность населения, не задирая цены за кадастровые услуги.

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