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Леонид Холод
Из личного архива Леонида Холода

Эксперт: учет земли и недвижимости — залог стабильной экономики

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201016/15200092/Ekspet-uchet-zemli-i-nedvizhimosti--zalog-stabilnoy-ekonomiki-.html

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказал об опыте России в земельной реформе и кадастровом учете, который может пригодиться для осуществления реформы в Узбекистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу навести порядок в земельном законодательстве и кадастровом учете. Глава государства поручил не только провести мониторинг всех имеющихся земель, но и реформировать систему налогообложения в этой сфере, вывести из тени процедуры выделения участков, остановить незаконное изъятие территорий под застройку.

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Эксперт: учет земли и недвижимости — залог стабильной экономики
По мнению российского эксперта, кадастровый учет и систематизация данных о недвижимом имуществе - одна из основ налоговой системы. а значит и залог стабильности экономики.

"Любое уважающее себя государство должно вести эту непростую работу. Ведь от неправильного или неполного кадастрового учета не только нет понимания, какими ресурсами обладает страна, но и возникает очень большой сектор теневой экономики в сфере недвижимости и земли. Именно поэтому такую стратегическую сферу необходимо приводить в порядок. Инициативы главы Узбекистана в этом вопросе стоит только приветствовать", — подчеркнул Леонид Холод.

Он добавил, что схожие проблемы до сих пор есть и в России, где из-за громадной территории не все земли внесены в реестр. Зато более менее отлажена работа рыночной оценки участков. Этот опыт вполне может пригодиться Узбекистану при осуществлении реформ.

Культивация почвы на поле. Архивное фото
© Sputnik / Александр Поготов
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"В частности регулярно проводятся глобальные экспертизы по стоимости земли, но помимо этого на местах, в регионах, тоже просчитываются факторы, влияющие на стоимость участков. Многое зависит от качества почвы, от расположения, наличия воды или инфраструктуры. Бывают, конечно, накладки, но в целом система отлажена", — добавил эксперт.

По его словам, при реализации столь масштабной и непростой работы необходимо предусмотреть возможность качественно оснащения сотрудников и достойный заработок. При этом стоит учитывать и платежеспособность населения, не задирая цены за кадастровые услуги.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
кадастр, Земля, Узбекистан



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