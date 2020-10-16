Эксперт: учет земли и недвижимости — залог стабильной экономики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу навести порядок в земельном законодательстве и кадастровом учете. Глава государства поручил не только провести мониторинг всех имеющихся земель, но и реформировать систему налогообложения в этой сфере, вывести из тени процедуры выделения участков, остановить незаконное изъятие территорий под застройку.
"Любое уважающее себя государство должно вести эту непростую работу. Ведь от неправильного или неполного кадастрового учета не только нет понимания, какими ресурсами обладает страна, но и возникает очень большой сектор теневой экономики в сфере недвижимости и земли. Именно поэтому такую стратегическую сферу необходимо приводить в порядок. Инициативы главы Узбекистана в этом вопросе стоит только приветствовать", — подчеркнул Леонид Холод.
Он добавил, что схожие проблемы до сих пор есть и в России, где из-за громадной территории не все земли внесены в реестр. Зато более менее отлажена работа рыночной оценки участков. Этот опыт вполне может пригодиться Узбекистану при осуществлении реформ.
По его словам, при реализации столь масштабной и непростой работы необходимо предусмотреть возможность качественно оснащения сотрудников и достойный заработок. При этом стоит учитывать и платежеспособность населения, не задирая цены за кадастровые услуги.
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