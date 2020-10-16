Мирзаян: в 2021 году гораздо больше шансов заключить новый договора СНВ

Владимир Путин призвал Вашингтон пролонгировать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) как минимум еще на один год.
США соблюдать договоренности не желают, видя в таких обязательствах ущемления своих интересов, заявил Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik.
В тоже время, убежден политолог, альтернативы такому договору не существует, а значит в любом случае предстоит либо продлевать соглашение, либо заключать новое уже при следующем президенте США, кем бы он ни был.
"Неважно, будет ли в следующем году администрация Трампа или Байдена, в любом случае у них будет больше свободы при ведении стратегической политике, тем более с Россией. Да и конструктива явно станет больше. На основе нынешнего соглашения проще будет выстроить новые договоренности, чем все начинать с нуля", — заключил Мирзаян.
Подробнее слушайте в радиоподкасте.