Мирзаян: в 2021 году гораздо больше шансов заключить новый договора СНВ

Зачем президент РФ Владимир Путин хочет продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, объяснил доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян

Радио Мирзаян: альтернативы договору СНВ-3 нет

Владимир Путин призвал Вашингтон пролонгировать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) как минимум еще на один год.

США соблюдать договоренности не желают, видя в таких обязательствах ущемления своих интересов, заявил Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik.

"Он им не нравится, они считают, что он ограничивает их ядерную мощь, американскую военную мощь как таковую. А для Трампа демонстрация силы остается основным инструментом внешней политики", — подчеркнул эксперт.

В тоже время, убежден политолог, альтернативы такому договору не существует, а значит в любом случае предстоит либо продлевать соглашение, либо заключать новое уже при следующем президенте США, кем бы он ни был.

"Неважно, будет ли в следующем году администрация Трампа или Байдена, в любом случае у них будет больше свободы при ведении стратегической политике, тем более с Россией. Да и конструктива явно станет больше. На основе нынешнего соглашения проще будет выстроить новые договоренности, чем все начинать с нуля", — заключил Мирзаян.

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