Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями

Выставили на лестничную клетку пакет с мусором. Разбудили в субботу перфоратором. На даче косят траву в 8 утра, строят баню рядом с нашим забором, их кошка опять навалила на газон. Бесят соседи!

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями

Что делать, если любая попытка договориться заканчивается провалом? Как достичь взаимопонимания? И как добиться конструктива в общедомовых чатах? Как обсудить проблему мирно? И зачем дружить с бабушкой у подъезда, хмурым мужчиной с пятого этажа и знать клички всех собак, хозяева которых живут в вашем доме?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как правильно дружить с соседями и создавать общие традиции.

1:30 Здороваться с соседями обязательно?

3:15 Надо ли дружить с соседями и есть ли в этом какая-то психологическая потребность — общаться с людьми, с которыми живёшь рядом?

5:00 "Пригласить на день рождения, спросить табуретку": почему сейчас всё сложно с формированием соседского комьюнити?

8:45 Разбираем частые проблемы: громкая музыка сверху и мусор на лестничной площадке

15:00 Как вести себя в домовом чате, чтобы не переругаться?

16:30 С чего начать, если хочется создать соседское комьюнити?

17:50 Иерархия в соседском сообществе: кто становится лидером и как его поставить на место

21:00 "Мы делаем ремонт": когда источник шума это вы

25:15 Как себя вести с соседями, если общаться с ними совсем не хочется?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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