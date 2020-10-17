Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями

Что делать, если любая попытка договориться заканчивается провалом? Как достичь взаимопонимания? И как добиться конструктива в общедомовых чатах? Как обсудить проблему мирно? И зачем дружить с бабушкой у подъезда, хмурым мужчиной с пятого этажа и знать клички всех собак, хозяева которых живут в вашем доме?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как правильно дружить с соседями и создавать общие традиции.
1:30 Здороваться с соседями обязательно?
3:15 Надо ли дружить с соседями и есть ли в этом какая-то психологическая потребность — общаться с людьми, с которыми живёшь рядом?
5:00 "Пригласить на день рождения, спросить табуретку": почему сейчас всё сложно с формированием соседского комьюнити?
8:45 Разбираем частые проблемы: громкая музыка сверху и мусор на лестничной площадке
15:00 Как вести себя в домовом чате, чтобы не переругаться?
16:30 С чего начать, если хочется создать соседское комьюнити?
17:50 Иерархия в соседском сообществе: кто становится лидером и как его поставить на место
21:00 "Мы делаем ремонт": когда источник шума это вы
25:15 Как себя вести с соседями, если общаться с ними совсем не хочется?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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