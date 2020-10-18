Чем и зачем прививаться от гриппа?

С какого возраста можно ставить прививку от гриппа? А малышам, беременным и кормящим тоже можно? Это вообще безопасно?
В чем особенность и отличие вакцин этого сезона друг от друга? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.
Коротко и ёмко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.
Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.
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