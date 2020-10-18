16:47 18 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Подкасты РИА Новости Как это по-русски
© Sputnik

Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (359)
10 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201018/15206625.html

"Ласточка", "Пион" и "Змей Горыныч". Вот уже полвека существует традиция давать вооружению несерьезные названия. Как в конструкторские бюро попал этот солдатский обряд?

Радио
Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"?

В названиях российских вооружений находят отражение природа, человеческие чувства и даже женщины, но встречается и откровенная издевка над воображаемым противником.

Слушайте подкасты РИА Новости >>

Тема:
Подкасты РИА (359)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Полуобнаженные австралийские пожарные и питомцы - фотолента
Стрельба из БТР-82А в горах Таджикистана
Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео
Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться