Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"?

В названиях российских вооружений находят отражение природа, человеческие чувства и даже женщины, но встречается и откровенная издевка над воображаемым противником.
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"Ласточка", "Пион" и "Змей Горыныч". Вот уже полвека существует традиция давать вооружению несерьезные названия. Как в конструкторские бюро попал этот солдатский обряд?
В названиях российских вооружений находят отражение природа, человеческие чувства и даже женщины, но встречается и откровенная издевка над воображаемым противником.
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По словам Сергея Собянина, есть проблема с тем, что в Москве стало намного меньше мигрантов. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега.
Замглавы Минвуза отчитался о результатах мониторинга проведения дистанционного образования в вузах, о существующих проблемах и принимаемых министерством мерах по их решению.
Подземные толчки обошли стороной территорию Узбекистана - жители республики не ощутили движения земной коры.
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