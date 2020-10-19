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Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Рустам Сагдуллаев: я хочу, чтобы в Узбекистане русский язык знали многие

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Заслуженный артист Узбекистана, известный актер и режиссер Рустам Сагдуллаев впервые выступил в качестве диктатора на проекте "Тотальный диктант". По его словам, знание русского языка современной молодежи обязательно пригодится и в учебе, и в карьере.

В Узбекистане, как и в десятках стран мира, 17 октября состоялась традиционная гуманитарная акция "Тотальный диктант". На центральной площадке в филиале РЭУ имени Плеханова в Ташкенте текст Андрея Геласимова читал знаменитый актер и режиссер Рустам Сагдуллаев.

Радио
Рустам Сагдуллаев: я хочу, чтобы в Узбекистане русский язык знали многие
По признанию артиста, для него это было честью, а сама акция стала хорошей демонстрацией востребованности русского языка для узбекистанской молодежи.

"Я в свое время закончил русскоязычный детсад, школу, потом учился в институте, где тоже все прекрасно говорили на русском. Наше поколение с этим выросло, да что там, у моей жены русские корни - ее предки из Нижегородской и Саратовской областей. Дети наши ходили в узбекские садики и школу, но мы им прививаем любовь и к русскому языку. Я вообще за то, чтобы они знали много языков, им это всегда пригодится. Что касается русского, то я хотел бы, чтобы этот язык в нашей стране знали многие. Это язык межнационального общения в СНГ, а с Россией у нас крепкие культурные связи", — подчеркнул Сагдуллаев.

Акция Тотальный диктант-2020 в ташкентском филиале РЭУ им. Плеханова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ромео в роли диктатора: Рустам Сагдуллаев читал текст "Тотального диктанта"
Он добавил, что в свое время хорошо учился в школе, где ему привили любовь к русскому языку и литературе. Артист с удовольствием перечитывает классику - Чехова, Достоевского, Тургенева. Сагдуллаев добавил, что с удовольствием примет участие в подобной акции снова, если его пригласят. 

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Тотальный диктант, Образование, русский язык, Узбекистан



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