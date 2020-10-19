Эксперт: когда экономика восстановится, в РФ будет не хватать мигрантов

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев поделился мнением касательно того, в каких сферах трудовые мигранты из Центральной Азии будут наиболее востребованы после восстановления экономики РФ.

Радио Эксперт: когда экономика восстановится, в РФ будет не хватать мигрантов

Снижение примерно на 40% числа мигрантов в Москве повлияло на занятость в городских службах, в частности, на временных работах по уборке города, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах", - отметил мэр.

По мнению эксперта, в Москве и в других больших города рабочие места для мигрантов сохранятся, потому что после того, как карантин будет снят, экономика постепенно будет возвращаться в прежний режим и те ниши, которые можно назвать "мигрантскими", сохранятся.

Больше станет рабочих мест для мигрантов среди курьеров, в службе доставки, в сфере логистики. Вместе с тем мигранты будут также востребованы в сфере строительства, ЖКХ, в сфере услуг, уверен Дмитрий Полетаев.

Процесс стягивания рабочей силы в города продолжается, появятся рабочие места вне больших конгломератов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Появятся также рабочие места в сфере сельского хозяйства и в небольших городах, откуда уезжает молодежь. Это тенденция будущих 10-15 лет.

В России может не хватить тех трудовых мигрантов, на которых можно сейчас рассчитывать. Однако, отмечает спикер, новые места появятся преимущественно для трудовых мигрантов с невысокой квалификацией.