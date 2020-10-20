Эксперт: у некоторых пациентов антитела к COVID-19 исчезают, но иммунитет остается

Почему отсутствие антител к коронавирусу у некоторых переболевших граждан не должно пугать, рассуждает заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Радио Эксперт: у некоторых пациентов антитела к COVID-19 исчезают, но иммунитет остается

Известно, что у пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатываются антитела, которые, прежде всего, защищают организм от повторного заражения.

Однако, как выяснили ученые, у 15-20% людей, перенесших COVID, их срок жизни составляет всего 1-2 месяца.

Тем не менее исчезновение антител к коронавирусу нового типа вовсе не говорит о потере иммунитета, убежден академик Российской академии наук (РАН), заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Исчезновение антител не значит, что у человека не сформировался иммунитет. Существуют различные клетки памяти, которые сохраняют "память" о встрече с вирусом. При повторной встрече они дадут сигнал всем остальным системам защиты, включая клетки – производители антител", – отметил он в эфире радио Sputnik.

По последним данным, в мире выявлено 40,4 миллиона случаев заражения COVID-19, более миллиона человек скончались, выздоровели – 27,7 миллиона.