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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов
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Леонов: пандемия коронавируса показала реальную угрозу биотерроризма

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Sputnik Узбекистан
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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов поделился мнением касательно угроз, которые возникли с распространением коронавирусной инфекции по всему миру.

Радио
Леонов: пандемия коронавируса показала реальную угрозу биотерроризма

"Эпидемия коронавирусной инфекции показывает, что наряду с атомным оружием, наверное, самое поражающее - это биологическое оружие", - заметил Леонов в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что нужно вести международное наблюдение над теми объектами, где разрабатываются или изучаются новые вирусы и бактерии.

"Эти лаборатории должны охраняться теми странами, в которых они находятся. Всё это делается, но нужно усилить этот момент", - заметил спикер.

Член Комитета Совфеда добавил, что в качестве противовеса распространению вируса необходимо увеличивать мощность фармацевтических предприятий, которые занимаются производством и разработкой вакцин.




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