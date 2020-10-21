Малкина об отмене роуминга в ЕАЭС: это поспособствует развитию интеграции

Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина рассказала о некоторых инициативах, которые обсуждаются в рамках ЕАЭС.

Радио Малкина об отмене роуминга в ЕАЭС: это поспособствует развитию интеграции

По ее словам, один из важнейших проектов касается мобильной связи на пространстве экономического союза. В частности, сейчас активно обсуждается снижение тарифов мобильной связи и отмена роуминга в странах ЕАЭС.

"Советом Комиссии было поручено подготовить проект плана по формированию условий для внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территории союза с учетом пожеланий всех сторон", — заявила Малкина.

Она отметила, что была создана специальная рабочая группа, которая в том числе проанализировала опыт других стран по снижению стоимости услуг связи в роуминге.

Что предлагается на полях ЕАЭС: обеспечить плавный переход к ценам на услуги связи в роуминге на уровне домашних тарифов к началу 2025 года. Однако по решению государств-участников ЕАЭС этот срок может быть сокращен.

"Комиссия предлагает на утверждение следующий график поэтапного снижения тарифов: с 1 июля 2025 года не более 90% платы за такую услугу в домашнем регионе, с 1 января 2022-го этот процент должен составлять не более 70. Соответственно, 1 января 2023 года — 40%, 1 января 2024-го — не более 20% и с доведением ставки до нуля к 1 января 2025 году", — объяснила Малкина.

По ее словам, для операторов главное опасение связано с тем, что их выручка может снизиться.

Между тем снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным. Также ожидается, что оно будет стимулировать рост потребления, которое компенсирует потери.

В качестве примера Малкина привела Евросоюз, где после введения правила "роуминг как дома" объем потребления мобильного Интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков — практически в 2,5 раза.

"По мнению Комиссии, внедрение справедливых тарифов (в ЕАЭС. — Sputnik) будет способствовать развитию интеграции и позволит развивать взаимную торговлю, а также расширять совместные проекты в различных отраслях экономики", — заключила эксперт.

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