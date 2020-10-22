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Режиссер фильма Моя узбекская мечта Арно Фрилле
Facebook / Frilley Arnaud

Фрилле рассказал о новом узбекско-французском проекте с участием Депардье

Радио
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Sputnik Узбекистан
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Помощник Жерара Депардье, автор и режиссер документального фильма "Моя узбекская мечта" Арно Фрилле — о работе над лентой и дальнейших планах сотрудничества Франции и Узбекистана.

Радио
Фрилле рассказал о новом узбекско-французском проекте с участием Депардье

Во Франции состоялся показ документального фильма "Моя узбекская мечта" о путешествии по Узбекистану знаменитого актера Жерара Депардье — посла туристического бренда республики в родной стране. Кинокартина была снята Арно Фрилле при поддержке посольства РУз в европейском государстве.

В интервью Sputnik Узбекистан Фрилле рассказал о работе над этой лентой и планируемом узбекско-французском проекте.

Депардье и его продюсер Арно
Арно Фрилле
Жерар Депардье в Узбекистане — чем покорила актера жемчужина Востока
"Съемки "Моей узбекской мечты" прошли еще до пандемии, в ноябре 2019 года. Контент, который мы нашли, логистика — все было хорошо. Минусов нет", — заявил Фрилле.

"Сейчас в планах узбекской стороны есть еще один проект — исторический фикшн. Министерство культуры предложило вместе разработать идею фильма, посвященного великой эпохе в истории Узбекистана. В настоящее время занимаемся этим, — отметил представитель Депардье. — Мы ждали, когда выйдет фильм "Моя узбекская мечта", чтобы все увидели, как хорошо мы можем выстраивать совместную работу".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекская культура, Культура, Жерар Депардье, фильм, Франция, Узбекистан



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