Фрилле рассказал о новом узбекско-французском проекте с участием Депардье

Во Франции состоялся показ документального фильма "Моя узбекская мечта" о путешествии по Узбекистану знаменитого актера Жерара Депардье — посла туристического бренда республики в родной стране. Кинокартина была снята Арно Фрилле при поддержке посольства РУз в европейском государстве.
В интервью Sputnik Узбекистан Фрилле рассказал о работе над этой лентой и планируемом узбекско-французском проекте.
"Сейчас в планах узбекской стороны есть еще один проект — исторический фикшн. Министерство культуры предложило вместе разработать идею фильма, посвященного великой эпохе в истории Узбекистана. В настоящее время занимаемся этим, — отметил представитель Депардье. — Мы ждали, когда выйдет фильм "Моя узбекская мечта", чтобы все увидели, как хорошо мы можем выстраивать совместную работу".
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