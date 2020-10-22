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Исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин
© из личного архива Юрия Шурыгина

Шурыгин: внешнеторговую политику Узбекистана можно оценить на пять с плюсом

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201022/15236883/Shurygin-vneshnetorgovuyu-politiku-Uzbekistana-mozhno-otsenit-na-pyat-s-plyusom.html

Глава Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин оценил меры, которые принимают власти республики для поддержки предприятий, поставляющих свою продукцию за границу.

Радио
Шурыгин: внешнеторговую политику Узбекистана можно оценить на пять с плюсом

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев подписал указ о выделении 100 миллионов долларов на поддержку экспортеров. Деньги будут направлены на формирование оборотных средств предприятий для бесперебойной поставки продукции на внешний рынок.

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Сто миллионов долларов — очень серьезная сумма для Узбекистана, отметил глава Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

"Это стратегическое решение. Как я понимаю, деньги предназначены для того, чтобы экспортеры могли решать свои повседневные задачи и продолжали существовать, — сказал Шурыгин. — В Узбекистане то, что касается внешней торговли, как правило, не эфемерные проекты, не забываемые инициативы. Все находит практическое применение, более того — есть высокая отдача: например, если государство вложит 100 миллионов долларов, то получит гораздо больше".

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Эксперт также отметил, что в России нет аналога создаваемого в Узбекистане Фонда поддержки экспортеров. 

"В РФ такой структуры очень не хватает", — заявил он.

"Политику узбекских властей, нацеленную на развитие производств и привлечение иностранных инвестиций, можно оценить очень высоко: на пять или даже пять с плюсом", — считает Юрий Шурыгин.

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Теги:
Россия, Экспорт, Экономика, Узбекистан



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