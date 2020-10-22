Шурыгин: внешнеторговую политику Узбекистана можно оценить на пять с плюсом

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев подписал указ о выделении 100 миллионов долларов на поддержку экспортеров. Деньги будут направлены на формирование оборотных средств предприятий для бесперебойной поставки продукции на внешний рынок.
"Это стратегическое решение. Как я понимаю, деньги предназначены для того, чтобы экспортеры могли решать свои повседневные задачи и продолжали существовать, — сказал Шурыгин. — В Узбекистане то, что касается внешней торговли, как правило, не эфемерные проекты, не забываемые инициативы. Все находит практическое применение, более того — есть высокая отдача: например, если государство вложит 100 миллионов долларов, то получит гораздо больше".
"В РФ такой структуры очень не хватает", — заявил он.
"Политику узбекских властей, нацеленную на развитие производств и привлечение иностранных инвестиций, можно оценить очень высоко: на пять или даже пять с плюсом", — считает Юрий Шурыгин.
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