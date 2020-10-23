Горбачев: через неделю после открытия границ, аэропорты СНГ будут готовы

В Министерстве транспорта заявили, что узбекские и таджикские власти договорились восстановить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе.
Авиасообщение между столицами двух государств было приостановлено 16 марта текущего года в связи с распространением COVID-19 в Узбекистане.
Если начнутся перелеты в Россию и соседние государства, считает эксперт, это будет большое достижение. Возобновление авиасообщения - это второй этап, первое - это открытие границ, на это должен дать разрешение Минздрав.
После того, как дадут разрешение на открытие границ - уже через неделю все аэропорты будут готовы принимать пассажиров.
Сейчас все московские и российские аэропорты, через которые осуществляются международные полеты, оборудованы всеми необходимыми средствами экспресс-анализа.