Горбачев: через неделю после открытия границ, аэропорты СНГ будут готовы

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев прокомментировал возобновление авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном и отметил, что аэропорты готовы к открытию международных рейсов.

Радио Горбачев об открытии авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном

В Министерстве транспорта заявили, что узбекские и таджикские власти договорились восстановить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе.

Авиасообщение между столицами двух государств было приостановлено 16 марта текущего года в связи с распространением COVID-19 в Узбекистане.

Если начнутся перелеты в Россию и соседние государства, считает эксперт, это будет большое достижение. Возобновление авиасообщения - это второй этап, первое - это открытие границ, на это должен дать разрешение Минздрав.

После того, как дадут разрешение на открытие границ - уже через неделю все аэропорты будут готовы принимать пассажиров.

Сейчас все московские и российские аэропорты, через которые осуществляются международные полеты, оборудованы всеми необходимыми средствами экспресс-анализа.