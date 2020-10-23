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Генеральный директор Ассоциации Аэропорт Виктор Горбачев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Горбачев: через неделю после открытия границ, аэропорты СНГ будут готовы

Радио
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201023/15249383/Ekspert-cherez-nedelyu-posle-otkrytiya-granits-aeroporty-SNG-budut-gotovy.html

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев прокомментировал возобновление авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном и отметил, что аэропорты готовы к открытию международных рейсов.

 

Радио
Горбачев об открытии авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном

В Министерстве транспорта заявили, что узбекские и таджикские власти договорились восстановить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе.

Авиасообщение между столицами двух государств было приостановлено 16 марта текущего года в связи с распространением COVID-19 в Узбекистане.

Если начнутся перелеты в Россию и соседние государства, считает эксперт, это будет большое достижение. Возобновление авиасообщения - это второй этап, первое - это открытие границ, на это должен дать разрешение Минздрав.

После того, как дадут разрешение на открытие границ - уже через неделю все аэропорты будут готовы принимать пассажиров.

Сейчас все московские и российские аэропорты, через которые осуществляются международные полеты, оборудованы всеми необходимыми средствами экспресс-анализа.

Теги:
Авиасообщение, Таджикистан, Узбекистан



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