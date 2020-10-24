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Подкасты РИА Новости Мы все умрем
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Мы все умрем. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землей

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201024/15251026.html

Предсказать сильнейший солнечный шторм. Выявить секретные комнаты в пирамиде Хеопса. Предупредить ураган или другую погодную аномалию. Это (и не только) позволяют детекторы космических частиц сверхвысоких энергий.

Радио
Мы все умрем. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землей

Предсказать сильнейший солнечный шторм. Выявить секретные комнаты в пирамиде Хеопса. Предупредить ураган или другую погодную аномалию. Это (и не только) позволяют детекторы космических частиц сверхвысоких энергий.

Первый и самый комплексный из таких детекторов – уникальная научная установка НЕВОД – по сути, залитая доверху водой пятиэтажка. Как это работает?

Разобраться в вопросе помог популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.

Мы все умрём. Но это не точно ― подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

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