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Правда тела
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"Правда тела". Расстройства пищевого поведения

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Sputnik Узбекистан
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Всю неделю ограничиваешь себя в еде и сидишь на салатиках, а вечером в воскресенье незаметно для себя съедаешь тазик пельменей и полторта "Прага". А потом ненавидишь себя за "срыв". Расстройства (или нарушения) пищевого поведения – это не только про булимию?

Как научиться обращать внимание на то, сколько съедаешь, и не ругать себя за лишний кусок?

Радио
"Правда тела". Расстройства пищевого поведения

Не бывает праздника без вкусной еды. Счастье – это когда ешь все, что хочешь. Выбрасывать еду нельзя. Мама обидится, если не попробовать все, что она приготовила на очередной семейный ужин. Как образ жизни и социум способствует нездоровому пищевому поведению и можно ли этому противостоять?

Рассуждаем вместе с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.

01:30 Нарушение пищевого поведения: почему мы не в состоянии заметить его сами у себя?

04:10 "Не заметила, как съела": что такое расстройство пищевого поведения?

07:15 Путь к похудению – любить еду!

09:50 Получить удовольствие только от еды – это расстройство?

11:25 Ужас блокадного Ленинграда, голодные девяностые, зависимость от сладкого. Почему мы становимся "нарушителями"?

16:00 Сокращать калории, компенсировать подачей?

18:30 Почему расставание с едой – как расставание с человеком?

20:00 "Ты меня не любишь". Зачем есть до отвала на семейных праздниках?

23:00 Перестать запрещать себе, научиться говорить "нет" другим. Как вернуть пищевое поведение в норму?

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