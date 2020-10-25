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Подкасты РИА Не верю
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Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

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Тема:
Подкасты РИА (360)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201025/15254505.html

Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60-ти картин 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского, как за тысячи долларов продают копии шедевров и даже работы художников, которых никогда не существовало.

Радио
Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

01:00 — "он повесил обнаруженные подделки в отдельном зале своей виллы": фальшивки в частных коллекциях;

03:55 — фейковый Малевич на выставке в Генте: чья афера это была;

08:45 — выдуманный художник Нат Тейт: как "придумать" гения и продавать его картины;

15:24 — как копия "Джоконды" была продана на аукционе почти за $1,700,000;

17:02 — "копирование копий": бывает ли такое, и в каких случаях оно имеет смысл;

17:33 — "рисунок считали работой Матисса. Но выяснилось, что его сделал Рихтер, который подражал Матиссу".

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Тема:
Подкасты РИА (360)



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