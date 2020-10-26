"Я не верю, что это пиар": эксперт о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова

Обозреватель Григорий Стангрит прокомментировал ситуацию, связанную с заявлением спортсмена о том, что он уходит из бокса.

Радио "Я не верю, что это пиар": эксперт о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова

"Я не очень верю, что это какой-то пиар", - заявил Григорий Стангрит.

По мнению эксперта, Хабиб не стал бы говорил про семью ради пиара. Обозреватель бокса отметил, что мать спортсмена не хотела, чтобы сын проводил без отца даже этот поединок. Однако уже были взяты определенные обязательства и Нурмагомедову важно было провести бой.

"Именно отец сделал его таким, какой он есть", - сказал спикер.

Затем Стангрит предположил, что, возможно, некоторое время спустя у абсолютного чемпиона возникнет желание возобновить карьеру.

"Какие ощущения будут внутри у Хабиба - это только время покажет. Были примеры, когда обещали родителям, что это последний бой, но потом продолжали карьеру", - отметил эксперт.

Обозреватель добавил, что Даниэль Кормье, напарник Хабиба, обещал закончить карьеру до 40 лет, однако позже отказался от своего решения и принял участие еще в нескольких сражениях. Впоследствии они принесли ему титул чемпиона в тяжелом весе.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.