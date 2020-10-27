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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev

Полетаев объяснил, зачем необходим учет трудовых мигрантов из ЕАЭС

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201027/15271695/Poletaev-obyasnil-zachem-neobkhodim-uchet-trudovykh-migrantov-iz-EAES.html

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев прокомментировал ситуацию, связанную с внедрением мобильного приложения для трудоустройства мигрантов в странах Евразийского экономического союза.

Радио
Полетаев объяснил, зачем необходим учет трудовых мигрантов из ЕАЭС

В 2021 году в ЕАЭС заработает мобильное приложение для трудоустройства мигрантов. Власти РФ рассчитывают таким образом привлечь на работу в Россию максимальное число русскоязычных граждан из стран Союза.

По мнению эксперта, внедрение мобильного приложения началось именно со стран ЕАЭС, так как есть необходимость в налаживании медицинского учета их граждан.

"По остальным странам трудовые мигранты получают патенты, если мы берем безвизовые страны СНГ. Их учет легче наладить, потому что при получении патента они подают документы, сдают медицинские анализы", - поясняет Полетаев. 

Далее спикер добавил, что интеграционное объединение, на которое согласились страны, поможет значительно легче осуществить подобные инициативы. 

Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

"Это не первая попытка использовать цифровую среду для контроля. В ФМС, когда он еще существовал, была разработана Центральная база данных по иностранным гражданам. И там уже было такое желание в цифровом виде контролировать миграционные потоки.", - отмечает директор Центра миграционных исследований.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
миграционный режим, мобильное приложение, ЕАЭС, трудовые мигранты



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