Полетаев объяснил, зачем необходим учет трудовых мигрантов из ЕАЭС

Радио Полетаев объяснил, зачем необходим учет трудовых мигрантов из ЕАЭС

В 2021 году в ЕАЭС заработает мобильное приложение для трудоустройства мигрантов. Власти РФ рассчитывают таким образом привлечь на работу в Россию максимальное число русскоязычных граждан из стран Союза.

По мнению эксперта, внедрение мобильного приложения началось именно со стран ЕАЭС, так как есть необходимость в налаживании медицинского учета их граждан.

"По остальным странам трудовые мигранты получают патенты, если мы берем безвизовые страны СНГ. Их учет легче наладить, потому что при получении патента они подают документы, сдают медицинские анализы", - поясняет Полетаев.

Далее спикер добавил, что интеграционное объединение, на которое согласились страны, поможет значительно легче осуществить подобные инициативы.

"Это не первая попытка использовать цифровую среду для контроля. В ФМС, когда он еще существовал, была разработана Центральная база данных по иностранным гражданам. И там уже было такое желание в цифровом виде контролировать миграционные потоки.", - отмечает директор Центра миграционных исследований.

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