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Временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской академии наук (РАН), профессор Алексей Маслов во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik / Нина Зотина

Каким будет мир после COVID? Придет ли конец глобализации? Ответы политолога

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201029/15282736/Kakim-budet-mir-posle-COVID-Pridet-li-konets-globalizatsii-Otvetil-politolog.html

И. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, почему COVID вверг планету в хаос.

Радио
Каким будет мир после COVID? Придет ли конец глобализации? Ответы политолог
"Постковидный и ковидный мир показал неэффективность многих организаций и договоренностей. Мир готовился к совсем другой войне, к совсем другим кризисам, и ни в этом, ни в следующем году никакого реального общего плана действий не будет", — отметил Маслов.

По его словам, сейчас каждое государство пытается преодолеть кризис, кто как может. И это наша новая реальность на ближайшее десятилетие, пока лидеры не успокоятся и "поймут, что мир изначально более взаимозависим, чем им кажется", добавил эксперт.

Эпицентром экономики станет Китай, который давно готовился к этой роли и которому будут активно мешать некоторые другие лидеры.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
мир, пандемия, коронавирус



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