Каким будет мир после COVID? Придет ли конец глобализации? Ответы политолога

"Постковидный и ковидный мир показал неэффективность многих организаций и договоренностей. Мир готовился к совсем другой войне, к совсем другим кризисам, и ни в этом, ни в следующем году никакого реального общего плана действий не будет", — отметил Маслов.
По его словам, сейчас каждое государство пытается преодолеть кризис, кто как может. И это наша новая реальность на ближайшее десятилетие, пока лидеры не успокоятся и "поймут, что мир изначально более взаимозависим, чем им кажется", добавил эксперт.
Эпицентром экономики станет Китай, который давно готовился к этой роли и которому будут активно мешать некоторые другие лидеры.
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