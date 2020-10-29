Каким будет мир после COVID? Придет ли конец глобализации? Ответы политолога

И. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, почему COVID вверг планету в хаос.

Радио Каким будет мир после COVID? Придет ли конец глобализации? Ответы политолог

"Постковидный и ковидный мир показал неэффективность многих организаций и договоренностей. Мир готовился к совсем другой войне, к совсем другим кризисам, и ни в этом, ни в следующем году никакого реального общего плана действий не будет", — отметил Маслов.

По его словам, сейчас каждое государство пытается преодолеть кризис, кто как может. И это наша новая реальность на ближайшее десятилетие, пока лидеры не успокоятся и "поймут, что мир изначально более взаимозависим, чем им кажется", добавил эксперт.

Эпицентром экономики станет Китай, который давно готовился к этой роли и которому будут активно мешать некоторые другие лидеры.

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