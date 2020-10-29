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Министр ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ Гегам Варданян
из личного архива Гегама Варданяня

"Работа без границ": Варданян о проекте по трудоустройству в странах ЕАЭС

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Sputnik Узбекистан
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Министр ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ Гегам Варданян объяснил, по какому принципу будет происходить подбор подходящих кадров среди трудовых мигрантов.

Радио
"Работа без границ": Варданян о проекте по трудоустройству в странах ЕАЭС

ЕЭК реализует проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ", одобренный решением Совета Евразийской экономической комиссии. Проект преследует цель по созданию поисковой системы для получения доступа к данным о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которые содержатся в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости.

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 Министр ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ Гегам Варданян заявил, что в настоящее время проект для трудоустройства мигрантов находится на этапе завершения.

"Это даст возможность гражданам союза увидеть рабочие места, которые есть во всех странах, а работодателям - увидеть именно соискателей, которые ищут работу. Это по сути объединение всех баз данных, но самое главное - распределенное. То есть базы данных нигде не аккумулируются в одном месте, а при обращении будет вся информация выводиться из каждой страны", - пояснил Варданян.

По мнению эксперта, проект позволит соблюдать важные принципы, особенно при передаче личной информации.

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Facebook / Юрий Московский
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"Сама реализация техническая очень интересная, потому что это распределенная система. Ну и, конечно, ее актуальность очень важна, потому что из-за пандемии возникает множество сложностей в плане рабочих мест. Эта система даст возможность находить работу во всех странах союза", - уточнил министр.

Варданян сообщил, что проект будет запущен до конца года. В декабре планируется представить презентацию по его работе.

"В принципе, уже госструктуры, операторы готовы сделать запуск. Уже промышленное тестирование провели, сейчас идет окончательный процесс имплементации запуска", - заключил спикер.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
проект, ЕАЭС, трудовые мигранты



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