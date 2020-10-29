"Работа без границ": Варданян о проекте по трудоустройству в странах ЕАЭС

Министр ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ Гегам Варданян объяснил, по какому принципу будет происходить подбор подходящих кадров среди трудовых мигрантов.

Радио "Работа без границ": Варданян о проекте по трудоустройству в странах ЕАЭС

ЕЭК реализует проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ", одобренный решением Совета Евразийской экономической комиссии. Проект преследует цель по созданию поисковой системы для получения доступа к данным о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которые содержатся в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости.

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Министр ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ Гегам Варданян заявил, что в настоящее время проект для трудоустройства мигрантов находится на этапе завершения.

"Это даст возможность гражданам союза увидеть рабочие места, которые есть во всех странах, а работодателям - увидеть именно соискателей, которые ищут работу. Это по сути объединение всех баз данных, но самое главное - распределенное. То есть базы данных нигде не аккумулируются в одном месте, а при обращении будет вся информация выводиться из каждой страны", - пояснил Варданян.

По мнению эксперта, проект позволит соблюдать важные принципы, особенно при передаче личной информации.

"Сама реализация техническая очень интересная, потому что это распределенная система. Ну и, конечно, ее актуальность очень важна, потому что из-за пандемии возникает множество сложностей в плане рабочих мест. Эта система даст возможность находить работу во всех странах союза", - уточнил министр.

Варданян сообщил, что проект будет запущен до конца года. В декабре планируется представить презентацию по его работе.

"В принципе, уже госструктуры, операторы готовы сделать запуск. Уже промышленное тестирование провели, сейчас идет окончательный процесс имплементации запуска", - заключил спикер.

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