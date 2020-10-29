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Эксперт РАНХиГС Егор Иванков
Фото предоставлено Егором Иванковым

Иванков о развитии рынков в Узбекистане: карантин — самое подходящее время

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201029/15285586/Ivankov-o-razvitii-rynkov-v-Uzbekistane-karantin--samoe-podkhodyaschee-vremya.html

Эксперт РАНХиГС, президент ГК "Салюс" Егор Иванков о том, что пандемия - прекрасный момент для перестройки рынков и их структуры, есть время. Рынки — традиционное место притяжения людей, поэтому бизнесу будет выгодно.

Президент Узбекистана поручил разработать проект по переустройству рынков и базаров, чтобы сделать их не только местами для торговли, но центрами развлечений и получения услуг.

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Иванков о развитии рынков в Узбекистане: карантин — самое подходящее время
По мнению российского эксперта, учитывая национальную специфику и традиции, такой подход будет очень привлекателен для бизнеса.

"Я неоднократно бывал в Узбекистане и, конечно же, на местных базарах. Там поход на рынок - это событие, это праздник. Это целая культура - культура общения, торга, получения новостей. Разумеется, на рынках очень большой поток люде, и разместить там какие-то дополнительные центры услуг или развлекательные комплексы было бы логичным и эффективным решением. Главное - грамотно использовать этот потенциал", — пояснил Иванков.

По его словам, на развитие и отладку любой системы или бизнес-проекта требуется время, как минимум до одного года. В условиях пандемии и коронавируса можно было бы хотя бы начать процесс разработки концепции, найти интересантов, проработать бизнес-модели, тем самым не теряя времени в будущем на запуск подобных проектов.

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В качестве положительного примера синергии науки и производства он привел Навоийскую область, богатую полезными ископаемыми и обладающую научной базой. В совокупности это дает очень мощную и эффективную площадку для инноваций.

"В любом случае я поддерживаю такие начинания и готов буду участвовать в такого рода проектах узбекской стороны", — заключил Иванков.

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Теги:
рынок, Торговля, Узбекистан



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