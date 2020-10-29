Иванков о развитии рынков в Узбекистане: карантин — самое подходящее время

Президент Узбекистана поручил разработать проект по переустройству рынков и базаров, чтобы сделать их не только местами для торговли, но центрами развлечений и получения услуг.
"Я неоднократно бывал в Узбекистане и, конечно же, на местных базарах. Там поход на рынок - это событие, это праздник. Это целая культура - культура общения, торга, получения новостей. Разумеется, на рынках очень большой поток люде, и разместить там какие-то дополнительные центры услуг или развлекательные комплексы было бы логичным и эффективным решением. Главное - грамотно использовать этот потенциал", — пояснил Иванков.
По его словам, на развитие и отладку любой системы или бизнес-проекта требуется время, как минимум до одного года. В условиях пандемии и коронавируса можно было бы хотя бы начать процесс разработки концепции, найти интересантов, проработать бизнес-модели, тем самым не теряя времени в будущем на запуск подобных проектов.
"В любом случае я поддерживаю такие начинания и готов буду участвовать в такого рода проектах узбекской стороны", — заключил Иванков.
Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.