Кулагин: уголь не решит проблему с истощением добычи газа

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин о реанимации планов по углю в помощь газу.

Радио Кулагин: уголь не решит проблему с истощением добычи газа

Узбекистан через три года планирует полностью закрыть потребность в угле на внутреннем рынке.

Сейчас задача специалистов состоит в дальнейшей разработке разреза "Ангренский", что приведет к увеличению объема добычи угля. По планам, нужно еще три года, чтобы прийти к желаемому показателю в 6 миллионов тонн угля.

"В Узбекистане заканчиваются запасы газа и вопрос уже не в том, как заработать на экспорте, а как обеспечить себя, чтобы не покупать", - отмечает спикер.

Оценки сегодняшнего дня по возможностям производства газа ниже чем аналогичные показатели в прошлых годах. На текущий момент абсолютное большинство энергобаланса - это газ, порядка 90%, запасы потихоньку истощаются и нужно использовать все, что можно, считает эксперт.

Понятно, что уголь проблему не решит, но определенную нишу, процентов 15 занять сможет. Это облегчит задачу по сокращению потребления газа.

Еще год назад в приоритетах было модернизация генерирующих мощностей с переводом на парогазовые установки, развитие гидроэнергетики и солнечно-ветряная энергетика. Уголь всерьез туда не входит.

Существует серьезная проблема с качественным составом угля, придется ввести определенную переработку.