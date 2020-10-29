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Руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Кулагин: уголь не решит проблему с истощением добычи газа

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201029/15286731/Kulagin-ugol-ne-reshit-problemu-s-istoscheniem-dobychi-gaza.html

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин о реанимации планов по углю в помощь газу.

Радио
Кулагин: уголь не решит проблему с истощением добычи газа

Узбекистан через три года планирует полностью закрыть потребность в угле на внутреннем рынке.

Сейчас задача специалистов состоит в дальнейшей разработке разреза "Ангренский", что приведет к увеличению объема добычи угля. По планам, нужно еще три года, чтобы прийти к желаемому показателю в 6 миллионов тонн угля.

"В Узбекистане заканчиваются запасы газа и вопрос уже не в том, как заработать на экспорте, а как обеспечить себя, чтобы не покупать", - отмечает спикер.

Оценки сегодняшнего дня по возможностям производства газа ниже чем аналогичные показатели в прошлых годах. На текущий момент абсолютное большинство энергобаланса - это газ, порядка 90%, запасы потихоньку истощаются и нужно использовать все, что можно, считает эксперт.

Погрузка угля в вагоны на каменноугольном разрезе
© Sputnik / Александр Кряжев
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Понятно, что уголь проблему не решит, но определенную нишу, процентов 15 занять сможет. Это облегчит задачу по сокращению потребления газа.

Еще год назад в приоритетах было модернизация генерирующих мощностей с переводом на парогазовые установки, развитие гидроэнергетики и солнечно-ветряная энергетика. Уголь всерьез туда не входит.

Существует серьезная проблема с качественным составом угля, придется ввести определенную переработку.




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