Федоров: властям Франции необходимо предпринять более радикальные меры

Радио Федоров: властям Франции необходимо предпринять более радикальные меры

Всего за несколько дней во Франции произошла череда преступлений и терактов. Практически все они были совершены на почве национальной и религиозной ненависти.

"Либеральная идеология – иллюзия некоего нового мира, что все будут разделять французские ценности, европейские ценности, на мой взгляд, привела к бесхребетности и непониманию ситуации. Хотя французские силовики и власти пытаются ее переменить, но в одночасье это сложно будет сделать", - пояснил Федоров.

Как сообщает эксперт, сейчас готовится закон о так называемом исламском сепаратизме, сторонники которого склонны к терактам, происходящим в стране в последнее время. Он будет рассматриваться во французском парламенте в декабре, добавил специалист.

"Мне кажется, французский президент в состоянии эмоционального настроения немножко перегнул палку и его слова о том, что мы не отступим и будем бороться против радикального ислама, были восприняты мусульманами как вызов", - предположил спикер.

По его мнению, французским силовикам и властям нужно предпринимать более радикальные меры, чтобы ситуацию держать под контролем и защитить жизни людей.

"Думаю, французский политический класс живет какими-то иллюзиями, не желая признавать, что французское общество изменилось. Хотя этническая статистика там запрещена, тем не менее по всяким прикидкам в стране около шести миллионов мусульман. Это самая крупная мусульманская община в Европе. Не понимать, что это существенный компонент французского общества, нельзя", - сказал Федоров.

Он также отметил, что у этих людей своя ментальность, свои религиозные чувства. Они не способны воспринимать нормально богохульствующие карикатуры - это возмущает людей, что можно понять, заключил эксперт.

По словам Федорова, необходимо учитывать специфику современного французского общества, немалую часть которого составляют мусульмане, чтобы предотвратить в будущем возникновение подобных религиозных всплесков, подстегивающих фанатиков.

Подробный комментарий можно прослушать в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.