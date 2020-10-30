Глава NBU рассказал о банковском сотрудничестве Узбекистана в рамках ШОС

Под председательством российской стороны состоялась онлайн-конференция представителей банковских структур стран Шанхайской организации сотрудничества. Из-за пандемии коронавируса встречу в Москве пришлось отменить, ограничившись видеоконференцией. Однако это не помешало участникам форума представить свои доклады и рассказать о ближайших планах.
"Это очень тяжелый год, но благодаря своевременно принятым мерам поддержки Узбекистану удалось смягчить последствия кризиса. В частности, Национальный банк предоставил финансовым учреждениями и компаниям ликвидные резервы для пополнения своих оборотных средств. Кроме того, компании и предприятия получили кредиты и налоговые каникулы, а также финансовую помощь для сохранения объемов производства и рабочих мест", — отметил Мирсоатов.
Он добавил, что несмотря на пандемию и возникающие в связи с ней ограничения, продолжается тесное сотрудничество с Россией, в частности, по линии ВЭБ. Всего в двустороннем пакете реализовано проектов на 188 миллионов евро. Помимо этого, развивается сотрудничество со странами ШОС.
Есть и реальные примеры двустороннего межбанковского взаимодействия, в частности, с Таджикистаном. Аналогичные связи Ташкент готов налаживать с партнерами и из других государств ШОС.
Подробнее о результатах работы Национального банка в период пандемии и о новых совместных проектах в рамках ШОС слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.