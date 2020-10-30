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Алишер Мирсоатов
НОК Узбекистана

Глава NBU рассказал о банковском сотрудничестве Узбекистана в рамках ШОС

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201030/15295194/Glava-NBU-rasskazal-o-bankovskom-sotrudnichestve-Uzbekistana-v-ramkakh-ShOS.html

Председатель правления Национального банка внешнеэкономической деятельности РУз Алишер Мирсоатов принял участие в онлайн-заседании межбанковского объединения государств-членов ШОС. Он рассказал о приоритетах сотрудничества и поделился опытом преодоления кризиса.

Под председательством российской стороны состоялась онлайн-конференция представителей банковских структур стран Шанхайской организации сотрудничества. Из-за пандемии коронавируса встречу в Москве пришлось отменить, ограничившись видеоконференцией. Однако это не помешало участникам форума представить свои доклады и рассказать о ближайших планах.

Радио
Глава NBU рассказал о банковском сотрудничестве Узбекистана в рамках ШОС
Узбекистан на форуме представлял председатель NBU Алишер Мирсоатов, который подчеркнул важность консолидации банковской системы, особенно в сложные периоды, когда экономика всего мира испытывает сложности из-за пандемии.

"Это очень тяжелый год, но благодаря своевременно принятым мерам поддержки Узбекистану удалось смягчить последствия кризиса. В частности, Национальный банк предоставил финансовым учреждениями и компаниям ликвидные резервы для пополнения своих оборотных средств. Кроме того, компании и предприятия получили кредиты и налоговые каникулы, а также финансовую помощь для сохранения объемов производства и рабочих мест", — отметил Мирсоатов.

Он добавил, что несмотря на пандемию и возникающие в связи с ней ограничения, продолжается тесное сотрудничество с Россией, в частности, по линии ВЭБ. Всего в двустороннем пакете реализовано проектов на 188 миллионов евро. Помимо этого, развивается сотрудничество со странами ШОС.

Предприятие по переработке плодоовощной продукции
Пресс-служба президента Узбекистана
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"Национальный банк Узбекистана также поддерживает переход на взаиморасчеты в национальных валютах. У нас уже есть такой опыт с РФ, где мы оплачиваем оборудование в рублях, а также с Китаем, у которого получили заем в размере 500 миллионов юаней для финансирования проектов среднего и малого бизнеса", — подчеркнул глава NBU.

Есть и реальные примеры двустороннего межбанковского взаимодействия, в частности, с Таджикистаном. Аналогичные связи Ташкент готов налаживать с партнерами и из других государств ШОС.

Подробнее о результатах работы Национального банка в период пандемии и о новых совместных проектах в рамках ШОС слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Национальный банк внешнеэкономической деятельности, Узбекистан, банки, ШОС



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