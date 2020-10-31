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Подкасты РИА правда тела
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"Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

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Тема:
Подкасты РИА (363)
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Sputnik Узбекистан
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"C понедельника начинаю новую жизнь!" …и в пятницу она снова "старая". Тренировки не вписываются в график, слишком резкий старт или просто "нелюбовь" к физкультуре с детства. А потом разочарование или даже травмы. Как тренироваться и получать от этого кайф?

Радио
Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

Стоит ли делать 10 приседаний, пока варите суп, или лучше купить готовый ужин и мчаться в зал? Если болят мышцы, это хорошо? Сколько минут достаточно тренироваться новичку, и как понять, что именно делать? Разбираемся с куратором основного онлайн-курса Sekta Evolution Натальей Илюшко.

01:10 – с чего начать тренировки;

01:55 – как ошибки часто совершают при старте;

03:00 – почему нужно повышать бытовую активность и как это сделать;

04:20 – что делать людям, которые не любят спорт;

06:05 – "нужно начинать спорт с маленьких шагов";

07:09 – как быть, если у вас больная спина или колени;

12:03 – боль –  это хорошо или плохо? Как правильно относиться к болевому синдрому;

13:05 – нужно ли дожидаться, когда боль пройдет, чтобы тренироваться дальше;

13:32 – почему важно не "сачковать" на разминке и заминке;

18:50 – как понять, что нагрузка оптимальная;

19:43 – сколько по времени должна длиться тренировка.

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Тема:
Подкасты РИА (363)



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