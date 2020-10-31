"Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

Стоит ли делать 10 приседаний, пока варите суп, или лучше купить готовый ужин и мчаться в зал? Если болят мышцы, это хорошо? Сколько минут достаточно тренироваться новичку, и как понять, что именно делать? Разбираемся с куратором основного онлайн-курса Sekta Evolution Натальей Илюшко.
01:10 – с чего начать тренировки;
01:55 – как ошибки часто совершают при старте;
03:00 – почему нужно повышать бытовую активность и как это сделать;
04:20 – что делать людям, которые не любят спорт;
06:05 – "нужно начинать спорт с маленьких шагов";
07:09 – как быть, если у вас больная спина или колени;
12:03 – боль – это хорошо или плохо? Как правильно относиться к болевому синдрому;
13:05 – нужно ли дожидаться, когда боль пройдет, чтобы тренироваться дальше;
13:32 – почему важно не "сачковать" на разминке и заминке;
18:50 – как понять, что нагрузка оптимальная;
19:43 – сколько по времени должна длиться тренировка.
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