17:20 31 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Подкасты РИА Страхи
© Sputnik

"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (363)
5 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201031/15298217.html

Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься? А, может, это все "нытье", оправдание лени и отсутствие амбиций?

Радио
"Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

Как не выгореть в гонке за успехом и вовремя распознать, что живешь чужой жизнью? Как социальные сети культивируют образ успешности, кто спекулирует на этом, и можно ли доверять всевозможным курсам и тренингам? Сможет ли тренд на осознанность заменить погоню за "успешным успехом"?

Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся прислушиваться к себе и определять личные критерии успеха.

03:19 — как избежать невроза и отличить внешние критерии успеха от внутренних?

5:25 — отказ от общественных норм — путь к деградации? Разве социальный спрос на "успешных" не мотивирует к развитию?

8:10 — "ярмарка тщеславия". Интернет и смена правил самопрезентации: почему и перед кем мы испытываем стыд и вину?

17:30 — путь к успеху через курсы и тренинги — можно ли им доверять?

21:44 — "чтобы завидовали": здоровая ли это мотивация и может ли зависть быть драйвером роста?

23:35 — почему человек, который достиг успеха необязательно становится счастливым? Почему нам всегда мало? Как вовремя остановится и может ли тренд на осознанность остановить гонку за "успехом"?

28:20 — переедание как атавизм "успеха" и другие атрибуты успешности.

Слушайте подкасты РИА Новости >>.

Тема:
Подкасты РИА (363)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента
Во время пандемии не только мигрантам не хватало Москвы, но и Москве — мигрантов
Каких работников резко стало не хватать в Москве в пандемию COVID — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться