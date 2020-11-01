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Подкасты РИА Не верю
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Не верю! Фейки о медицинских масках

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Тема:
Подкасты РИА (365)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20201101/15301513/Ne-veryu-Feyki-o-meditsinskikh-maskakh.html

На фоне введения обязательного масочного режима возникают споры: правда ли, что, по данным ученых, заболевает больший процент тех, кто носит маски?

Действительно ли в маске развиваются бактерии и собирается большое количество углекислого газа? А воздухом, который мы выдыхаем — нельзя дышать? Отделяем правду от фейков.

Радио
Не верю! Фейки о медицинских масках

Какова доля правды в заявлениях о вреде масок? Когда маска совершенно не нужна, а когда без нее не обойтись? Выясняем вместе с заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И. М. Сеченова, академиком РАН Виталием Зверевым.

01:03 "В Германии ученые сказали, что заболевает больший процент тех, кто носит маски": правда ли это

05:15 Фейк про "13-летнюю школьницу, которая умерла из-за того, что была вынуждена ехать в автобусе в маске"

06:10 Правда ли, что на маске развиваются вирусы и бактерии

07:45 "Под маской собирается просто лютое количество углекислого газа": так ли это

09:15 "Воздух, выдыхаемый из легких, вообще непригоден для повторного вдыхания"?

14:10 "Раздают бесплатные маски, пропитанные химикатом": верить ли таким сообщениям

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Тема:
Подкасты РИА (365)
Теги:
медицинская маска, фейки, подкаст



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