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Николай Говорин
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Н.В. Говорин. Официальный сайт

Эксперт напомнил об опасности употребления алкоголя до 21 года

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Николай Говорин прокомментировал инициативу одного из ведомств Узбекистана о повышении возраста продажи спиртных напитков.

Радио
Эксперт напомнил об опасности употребления алкоголя до 21 года

Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Минсельхозе Узбекистана предложило ограничить продажи алкоголя и табака лицам, не достигшим 21 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Николай Говорин заявил, что это замечательная инициатива. 

В России, по его словам, уже готов проект закона, предусматривающий повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

"Естественно, это вызывает дискуссию в обществе, причем достаточно непростую. Но мы — врачи, которые много лет работают в сфере борьбы с социально значимыми заболеваниями, — убеждены, что возраст, с которого можно купить алкоголь, нужно постепенно повышать до 21 года. В юношеском возрасте люди более уязвимы перед горячительными напитками. У них быстрее формируется зависимость, последствия более тяжкие. Наши корифеи наркологии всегда говорили: чем раньше человек начинает пить алкоголь, тем более быстрыми темпами наступает деградация личности. Естественно, последствия этого всегда грустные", — сказал Говорин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
зависимость, молодежь, алкогольная продукция, алкоголь, Узбекистан



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