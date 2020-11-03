15:10 03 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
© Sputnik / Виталий Белоусов

Познер объяснил, почему предложил выслать иммигрантов из Франции

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Реакция в исламском мире на карикатуры о пророке Мухаммеде (11)
231 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/02/15309586.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201103/15309613.html

Известный российский журналист Владимир Познер, имеющий французское гражданство, после теракта в Ницце призвал принять жесткие меры против мигрантов в стране.

Радио
Познер объяснил, почему предложил выслать исламских мигрантов из Франции

По его словам, "французскому правительству давно пора принять меры, причем жесткие, чтобы изменить положение".

"Я могу сказать как французский гражданин, я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом ― собрать примерно пять тысяч иммигрантов, которые уже являются французскими гражданами, на которых есть досье в полиции. И этих людей взять и выслать с предисловием, что за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза будут высылать вот такое количество", ― сказал Познер в эфире радио Sputnik

Журналист отметил, что если власти не пойдут на эти меры, то все приведет к тому, что подобным будут заниматься простые граждане, у которых попросту лопнет терпение. 

Ruptly
Резня в Ницце: что произошло в церкви Нотр-Дам — видео с места происшествия

Полный комментарий слушайте в аудиозаписи. 

Напомним: 29 октября неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли три человека, еще несколько получили ранения. 

По данным СМИ, одну из жертв нападавший обезглавил, повторяя при этом "Аллах акбар". После инцидента во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. 

Тема:
Реакция в исламском мире на карикатуры о пророке Мухаммеде (11)
Теги:
иммигранты, Ницца, теракт, Франция



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Разбитые бокалы, пустые улицы и толпы полиции - фото с места теракта в Вене
Возложение цветов в Парке Победы в Ташкенте
Помним, скорбим, благодарим: в парке Победы возложили цветы к монументам
Как распределили госбюджет на 2021 год - проект



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться