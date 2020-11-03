Познер объяснил, почему предложил выслать иммигрантов из Франции

По его словам, "французскому правительству давно пора принять меры, причем жесткие, чтобы изменить положение".
"Я могу сказать как французский гражданин, я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом ― собрать примерно пять тысяч иммигрантов, которые уже являются французскими гражданами, на которых есть досье в полиции. И этих людей взять и выслать с предисловием, что за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза будут высылать вот такое количество", ― сказал Познер в эфире радио Sputnik.
Журналист отметил, что если власти не пойдут на эти меры, то все приведет к тому, что подобным будут заниматься простые граждане, у которых попросту лопнет терпение.
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Напомним: 29 октября неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли три человека, еще несколько получили ранения.
По данным СМИ, одну из жертв нападавший обезглавил, повторяя при этом "Аллах акбар". После инцидента во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.