Член группы "Альфа" о теракте в Вене: это была спланированная акция

Член ассоциации группы антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал теракт, произошедший накануне вечером в столице Австрии и унесшей жизни четырех человек.

Радио Член группы "Альфа" о теракте в Вене: это была спланированная акция

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. В результате погибли четверо мирных граждан, еще 15 были ранены.

Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, остальных сейчас ищут. МВД Австрии назвало произошедшее терактом.

Член ассоциации группы антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов считает, что это была спланированная акция.

"Это не террористы-одиночки, это хорошо подготовленная спецоперация. Понимаете, в шести точках начинается стрельба. О чем это говорит? Это железная сеть хорошо законспирированных агентов, которые работают, живут, как обычные граждане Австрии. Надо четко понимать, что террор, терроризм — это в последние 10 лет стало инструментом решения практически всех проблем: от экономических до внутриполитических", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас нельзя точно установить, чем руководствовались нападавшие, однако не стоит забывать, что террор, в первую очередь, — это намеренное нагнетание страха и попытка повлиять на общественное мнение, решение властей, либо отвлечь от какой-то ситуации.

"Все теракты надо рассматривать в параллели с теми событиями, которые происходят в мире. <...> Есть еще такое понятие "вербовка под чужим флагом". Человека можно завербовать так, что он будет думать, что работает на разведку на США, а окажется, что на разведку Замбабве. Так и террористы. Никто им не говорит истинные цели и задачи, и человек будет искренне верить, что за эти идеалы работает", — отметил Попов.

Главное в борьбе с терроризмом, по его мнению, — это информация. Эксперт добавил, что Россия неоднократно предлагала обмениваться сведениями и сотрудничать в этом направлении.

По его словам, всему миру понятно, что именно РФ стоит за разгромом ИГИЛ*.

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* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.