Аршинов: Казахстан интересен Узбекистану как транзитный экспортный плацдарм

Советник Минэкономразвития Саратовской области Юрий Аршинов объяснил, почему Узбекистан и Казахстан планируют снять барьеры и либерализовать акцизную политику.

Радио Аршинов: Казахстан интересен Узбекистану как транзитный экспортный плацдарм

По мнению эксперта, подписанные соглашения в первую очередь нацелены на поддержание экспортного потенциала из Казахстана в Узбекистан.

"Одно из успешных условий развития евразийской интеграции - это создание крупных сетей оптовых распределительных центров по периметру границ Казахстана, в том числе на пропускных пунктах с Российской Федерацией и Узбекистаном", - пояснил Аршинов.

Советник Минэкономразвития отмечает, что у Узбекистана хорошо налажен опыт подобной работы. В частности, в стране существует Центральноазиатский торговый дом, который является оператором зеленого коридора между Казахстаном и Узбекистаном.

"Инновационные формы придуманы узбекской стороной в рамках работы с Афганистаном, куда Узбекистан достаточно успешно начал экспортировать сельскохозяйственную продукцию, компенсируя падение экспорта в Казахстан", - объяснил спикер.

У стран есть точки соприкосновения при создании оптово-распределительных центров, которые помогут снизить издержки в логистике экспортоориентированной продукции, добавил эксперт.

"Узбекистану интересен Казахстан как транзитная площадка при выходе на более крупный российский рынок", - сказал Аршинов.

По словам эксперта, такой разговор может быть успешен только с привлечением российских операторов.

"Необходима гармонизация усилий, чтобы вывозить трехсторонний экспорт в белую зону. Это пойдет всем на пользу", - подчеркнул специалист.

Привлечение финансовых и страховых мер, нацеленных на сохранение и поддержание объемов экспорта, позволяет получить прибавочную стоимость и создать дополнительные рабочие места в период пандемии коронавируса, заключил Аршинов.

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