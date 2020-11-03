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Советник Минэкономразвития Саратовской области Юрий Аршинов
Фото из личного архива Юрия Аршинова

Аршинов: Казахстан интересен Узбекистану как транзитный экспортный плацдарм

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201103/15317661/Arshinov-Kazakhstan-interesen-Uzbekistanu-kak-tranzitnyy-eksportnyy-platsdarm.html

Советник Минэкономразвития Саратовской области Юрий Аршинов объяснил, почему Узбекистан и Казахстан планируют снять барьеры и либерализовать акцизную политику.

Радио
Аршинов: Казахстан интересен Узбекистану как транзитный экспортный плацдарм

По мнению эксперта, подписанные соглашения в первую очередь нацелены на поддержание экспортного потенциала из Казахстана в Узбекистан.

"Одно из успешных условий развития евразийской интеграции - это создание крупных сетей оптовых распределительных центров по периметру границ Казахстана, в том числе на пропускных пунктах с Российской Федерацией и Узбекистаном", - пояснил Аршинов. 

Советник Минэкономразвития отмечает, что у Узбекистана хорошо налажен опыт подобной работы. В частности, в стране существует Центральноазиатский торговый дом, который является оператором зеленого коридора между Казахстаном и Узбекистаном.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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"Инновационные формы придуманы узбекской стороной в рамках работы с Афганистаном, куда Узбекистан достаточно успешно начал экспортировать сельскохозяйственную продукцию, компенсируя падение экспорта в Казахстан", - объяснил спикер. 

У стран есть точки соприкосновения при создании оптово-распределительных центров, которые помогут снизить издержки в логистике экспортоориентированной продукции, добавил эксперт. 

"Узбекистану интересен Казахстан как транзитная площадка при выходе на более крупный российский рынок", - сказал Аршинов. 

По словам эксперта, такой разговор может быть успешен только с привлечением российских операторов. 

Служба центральных коммуникаций
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"Необходима гармонизация усилий, чтобы вывозить трехсторонний экспорт в белую зону. Это пойдет всем на пользу", - подчеркнул специалист.

Привлечение финансовых и страховых мер, нацеленных на сохранение и поддержание объемов экспорта, позволяет получить прибавочную стоимость и создать дополнительные рабочие места в период пандемии коронавируса, заключил Аршинов.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.  

Теги:
импорт, Экспорт, транзит, Казахстан, Узбекистан



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