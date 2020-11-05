Эксперт рассказал о преимуществах запущенного в Якутии приложения для мигрантов

Сервисом уже сейчас могут пользоваться иностранцы, находящиеся и в других регионах России, считает эксперт Центра миграционных исследований, специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов.

Радио Эксперт рассказал о преимуществах запущенного в Якутии приложения для мигрантов

В Якутии разработали мобильное приложение для мигрантов под названием "Содружество". С его помощью иностранец может найти необходимую информацию по оформлению документов, трудоустройству, жизни в обществе, а также сведения о возможности получения медицинских и образовательных услуг, социальной и правовой поддержки.

Эксперт Центра миграционных исследований, специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов уверен, что это приложение будет способствовать ускоренной адаптации иностранцев в регионе, минимизации рисков, связанных с их выходом из правового поля.

"Подобные приложения уже неоднократно появлялись на рынке, но они носили более коммерческий характер. А приложение "Содружество" — социальное", — отметил Михайлов.

По словам эксперта, сервисом уже сейчас могут пользоваться мигранты, находящиеся и в других регионах России.

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