Эксперт рассказал о преимуществах запущенного в Якутии приложения для мигрантов

В Якутии разработали мобильное приложение для мигрантов под названием "Содружество". С его помощью иностранец может найти необходимую информацию по оформлению документов, трудоустройству, жизни в обществе, а также сведения о возможности получения медицинских и образовательных услуг, социальной и правовой поддержки.
"Подобные приложения уже неоднократно появлялись на рынке, но они носили более коммерческий характер. А приложение "Содружество" — социальное", — отметил Михайлов.
По словам эксперта, сервисом уже сейчас могут пользоваться мигранты, находящиеся и в других регионах России.
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