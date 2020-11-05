Русист об изучении русского как иностранного: выучить язык можно только на любви

Преподаватель русского языка Марина Савченко объяснила как узбекистанцам выучить русский язык легко, что этому может способствовать и какие факторы тормозят процесс.

Радио Русист об изучении русского как иностранного: выучить язык можно только на любви

Преподавание русского языка в школе как иностранного это должно быть большим открытием для Узбекистана, потому что, как известно, русский язык как иностранный - это вообще наука относительно новая даже для России.

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У русского языка на сегодняшний день нет определенного пути в Узбекистане, он не имеет статуса ни как иностранного, ни как второго государственного языка, поэтому возникают сложности.

"Учителя нам очень рады, они надеются на то, что русский язык обретет определенность и дети смогут получать тот объем знаний, с которым они смогут потом поступить, устроиться на работу, легко путешествовать по стране-соседке", - отметила Савченко.

Выучить язык можно только на любви, на эмоции. Если учитель эмоцию выдает, дети обязательно пойдут за ним.