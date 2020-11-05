Сколько больной коронавирусом может быть заразен - ответ эксперта

Специалист отметил, что человек в этом случае может не представлять опасности для окружающих и уже не быть заразным.

Радио Чуланов: как долго человек может заражать других коронавирусом

Человек, заболевший коронавирусом, остается заразным до 20 дней после появления симптомов, об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после выявления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может достигать до 20 дней", - заявил он.

Иногда этот период может растянуться и до 2 месяцев, однако это бывает крайне редко.

Между тем специалист отметил, что человек в этом случае может не представлять опасности для окружающих и уже не быть заразным.

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По словам Чулановпа, в случае потенциального заражения, нужно максимально изолироваться от окружающих, соблюдать меры индивидуальной гигиены, а при появлении первых симптомов - звонить в больницу и сообщить о них и факте контакта с инфицированным коронавирусом человеком.