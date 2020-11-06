Поставнин назвал главные проблемы частных агентств занятости

Радио Поставнин назвал главные проблемы частных агентств занятости

Частные агентства занятости в Узбекистане с 13 ноября начнут брать плату с граждан за трудоустройство за пределами страны. Эти услуги должны будут оплачивать работодатели.

По словам экс-заместителя главы Федеральной миграционной службы России Вячеслава Поставнина, это формальная процедура.

"Само по себе это правило ничего не меняет. Вопрос в том, как находить рабочие места, специалистов соответствующей квалификации, контролировать процесс", — заявил Поставнин в беседе со Sputnik Узбекистан.

"Думаю, важно, чтобы и в России работали главным образом коммерческие агентства занятости. Многолетняя практика показала, что государственная служба занятости не может удовлетворить потребности в трудовых ресурсах. В некоторых регионах у нас избыток трудовых ресурсов, в других - дефицит. Нет баланса. Эту проблему могут решить только частные агентства занятости. И первый вопрос: какие у них будут полномочия? Нужна эффективная система", — сказал эксперт.

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