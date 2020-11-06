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Дмитрий Гусев / Facebook

Гусев: производство дизеля "Евро-5" не решит топливный вопрос в Узбекистане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201106/15342671/Gusev-proizvodstvo-dizelya-Evro-5-ne-reshit-toplivnyy-vopros-v-Uzbekistane.html

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев прокомментировал ситуацию, связанную с запуском производства горючего вещества в республике.

Радио
Гусев: производство дизеля "Евро-5" не решит топливный вопрос в Узбекистане

По мнению эксперта, изменится не количество, а качество топлива, поэтому предпосылок для экспорта не будет. Производство дизеля "Евро-4" и "Евро-5" поможет закрыть только внутриузбекские потребности, добавил специалист.

Топливораздаточная колонка на автозаправочной станции
© Sputnik / Игорь Зарембо
На Ферганском НПЗ стартовало производство дизельного топлива "Евро-4" и "Евро-5"

"Каким образом решит это топливный вопрос? Скорее всего никак не решит, просто необходимое качество топлива изменится. Меньше будет импортироваться казахского и российского топлива", - сказал Дмитрий Гусев.

Далее руководитель топливного союза отмечает, что согласно международной практике, при улучшении качества топлива его количество все равно уменьшается.

"Соответственно, в любом случае, импорт будет необходим, просто Узбекистан сэкономит на импортном топливе и будет зарабатывать сам. Глобально ничего не поменяется - какой-то объем импорта топлива заменит собственным", - пояснил Гусев.

Эксперт также подчеркнул, что Узбекистану нужно было делать упор на газовое топливо, электричество - это все на сегодня дорого и субсидируемо. 

Топливораздаточная колонка на автозаправочной станции
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Узбекистане подешевело импортное дизельное топливо

"Понимание рынка вперед мы пока не знаем. Мы можем смотреть на Европу, которая вкладывает безумные деньги на развитие альтернативных видов топлива. Мы видим, в России увеличивают свое потребление газа, пытаются создать электромобили", - сообщил спикер.

Однако на сегодня базовые ископаемые углеводороды остаются основным видом топлива для автомобиля и сохранят свои перспективы на ближайшие 5-10 лет, заключил Дмитрий Гусев. 

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
производство, дизельное топливо, Узбекистан



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