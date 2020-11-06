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Тележурналист Борис Бабаев
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Борис Бабаев о Жванецком: в Ташкенте он почему-то не рассказал мне о матери

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201106/15344141/Boris-Babaev-o-Zhvanetskom-v-Tashkente-on-pochemu-to-ne-rasskazal-mne-o-materi.html

Известный теле- и радиожурналист, автор многих документальных фильмов о Ташкенте и Узбекистане Борис Бабаев вспомнил о единственной встрече с Михаилом Жванецким во время его визита в республику. Как прошла беседа, и какую тайну утаил сатирик, слушайте в подкасте.

В Москве в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик, поистине классик этого жанра Михаил Жванецкий. За несколько недель до кончины он объявил о завершении публичных выступлений.

Радио
Борис Бабаев: встречу со Жванецким в Ташкенте не забуду никогда
Борис Рахимович Бабаев - известный журналист и режиссер-документалист, на всю жизнь запомнил встречу с классиком во время его визита в Ташкент.

"Это был даже не концерт. Михаил Жванецкий приехал в Ташкент по линии ЦК ВЛКСМ для встречи с молодежным активом. Мне о его приезде сообщили друзья, поэтому я оказался единственным журналистом от республиканского радио "Последние известия", кто был на этом мероприятии. Схватил редакционный магнитофон и помчался туда. Долго ждал, когда Михаил Михайлович освободится - видно было, что он не хотел видеть много прессы. Но я все-таки уговорил его на интервью. Беседа вышла очень сердечной: он тепло отзывался об узбекистанцах, много шутил. Незабываемая встреча", — вспоминает Борис Бабаев.

© Sputnik / Антон Денисов
Сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни
Единственное о чем он жалеет, что сатирик тогда не сказал ему, что по сути обязан Ташкенту и народу Узбекистана жизнью, так как в годы войны он был эвакуирован в республику вместе с мамой. Этот факт биографии стал известен гораздо позже, и при работе над фильмом "Большое сердце Ташкента" Бабаев пытался записать интервью с писателем, но, к сожалению, не получилось. 

Новость о кончине Жванецкого Борис Рахимович воспринял с нескрываемой скорбью, заметив, что вместе с этим человеком ушла часть общей и во много великой культуры.

"Цены ему не было. Его любили в Союзе, да и в Узбекистане часто вспоминали. Он был частью общей культуры, непревзойденным мастером сатирического слова. Конечно, в своих произведениях он останется вечно живым", — резюмировал тележурналист.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Ташкент



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