В Москве в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик, поистине классик этого жанра Михаил Жванецкий. За несколько недель до кончины он объявил о завершении публичных выступлений.
"Это был даже не концерт. Михаил Жванецкий приехал в Ташкент по линии ЦК ВЛКСМ для встречи с молодежным активом. Мне о его приезде сообщили друзья, поэтому я оказался единственным журналистом от республиканского радио "Последние известия", кто был на этом мероприятии. Схватил редакционный магнитофон и помчался туда. Долго ждал, когда Михаил Михайлович освободится - видно было, что он не хотел видеть много прессы. Но я все-таки уговорил его на интервью. Беседа вышла очень сердечной: он тепло отзывался об узбекистанцах, много шутил. Незабываемая встреча", — вспоминает Борис Бабаев.
Новость о кончине Жванецкого Борис Рахимович воспринял с нескрываемой скорбью, заметив, что вместе с этим человеком ушла часть общей и во много великой культуры.
"Цены ему не было. Его любили в Союзе, да и в Узбекистане часто вспоминали. Он был частью общей культуры, непревзойденным мастером сатирического слова. Конечно, в своих произведениях он останется вечно живым", — резюмировал тележурналист.
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