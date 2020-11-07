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Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201107/15345073.html

"Wind of Change" придумана ЦРУ. В "Stairway to heaven" записано послание сатане. А главную тему из "Реквиема по мечте" написал Моцарт. Самые известные фейки в музыке разбираем с PR-директором лейбла Medialand Владимиром Чекиным.

Радио
Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии

01:20 – "эстрадный шоу-бизнес в России – на 95% процентов фейк";

02:07 – где грань между фейком и пиаром;

03:20 – "Гуф умер" – мем, на котором кому-то удалось заработать;

05:10 –как в России устраивали концерты фальшивых "Глюкоз";

07:15 – Milli Vanilli : один из самых громких скандалов с псевдо-певцами;

12:16 – подделки Green day, Enigma и "Лютневая музыка" от Владимира Вавилова;

15:50 – почему некоторые мелодии ошибочно приписывают Моцарту;

19:41 – как Spotify обвинили в создании фейковых музыкантов;

22:37 – "в "Stairway to heaven" прославляют сатану". Скрытые послания в песнях;

25:49 – "в написании этих песен все-таки участвует интеллект, хоть и искусственный". Заменят ли фейки живых артистов.

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