Мусаев назвал главную цель инвестиционного фонда тюркоязычных стран

Президент Национальной Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев заявил о том, что товарооборот Азербайджана с Узбекистаном за девять месяцев текущего года вырос на 38 процентов.

Радио Мусаев: инвестиционный фонд тюркоязычных стран поддержит предпринимателей

Государства-члены Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств достигли договоренности о создании инвестиционного фонда. Об этом заявил президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев в интервью Sputnik Азербайджан.

По его словам, основная цель создания фонда – оказать поддержку людям, занимающимся в этих странах предпринимательством.

"Я смотрю на эти вопросы с большим оптимизмом и считаю, что будет проделано очень много работ в сфере транспорта, логистики, туризма и других сфер, связанных с малым и средним предпринимательством", - отметил Мусаев.

Напомним, Узбекистан ратифицировал Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в этом году.

Главная цель организации заключается в укреплении доверия и связей между братскими странами, развитии сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере, координации усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.

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