14:30 09 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджанской Республики Мамед Мусаев Курбан оглы.
ТТП Узбекистана

Мусаев назвал главную цель инвестиционного фонда тюркоязычных стран

Радио
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201109/15359676.html

Президент Национальной Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев заявил о том, что товарооборот Азербайджана с Узбекистаном за девять месяцев текущего года вырос на 38 процентов.

 

Радио
Мусаев: инвестиционный фонд тюркоязычных стран поддержит предпринимателей

Государства-члены Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств достигли договоренности о создании инвестиционного фонда. Об этом заявил президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев в интервью Sputnik Азербайджан.

 

По его словам, основная цель создания фонда – оказать поддержку людям, занимающимся в этих странах предпринимательством.

"Я смотрю на эти вопросы с большим оптимизмом и считаю, что будет проделано очень много работ в сфере транспорта, логистики, туризма и других сфер, связанных с малым и средним предпринимательством", - отметил Мусаев.

Напомним, Узбекистан ратифицировал Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в этом году.

Главная цель организации заключается в укреплении доверия и связей между братскими странами, развитии сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере, координации усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Подробный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле >>




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
Жители Ливана сняли на видео падение горящего метеорита
Экспортная география: статистика по бизнесу



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться