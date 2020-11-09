Налог необходимо ввести в цену топлива: эксперт о сборе за владение авто

Независимый автоэксперт Алексей Шарапов прокомментировал ситуацию, связанную с внедрением в Узбекистане положения о порядке учета и годовой оплаты за право собственности на транспортное средство.

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Как сообщает эксперт, ставка налога за владение авто может быть рассчитана в зависимости от мощности, массы, класса или стоимости транспортного средства.

Самый положительный опыт введения данного налога реализован в Нидерландах, где он рассчитывается от эксплуатации, добавил специалист.

"Если ваш автомобиль не едет по дорогам и нигде не засвечивается, его нет на камерах - вы и не платите. Он оплачивается помесячно", - пояснил Алексей Шарапов.

По его словам, остальные виды взимания налога считаются наиболее спорными, так как отсутствует прозрачность траты бюджета, пополняемого за их счет. Это больше похоже на налог за роскошь, существующий во многих странах, добавил спикер.

"Это неоднозначная история, все будет зависеть от конкретных цифр. Пока известно, что только будет введен налог на владение автомобилем, но он может быть вполне номинальным, небольшим, и тогда это вряд ли кого-то расстроит", - предположил Шарапов.

По мнению автоэксперта, все зависит от многих факторов, но самый простой способ - это добавить стоимость налога к цене за топливо.

"Топливо незначительно повышается, но каждый раз, заправляя автомобиль, вы фактически оплачиваете его нахождение на дорогах. Таким образом, может покрываться и износ дорожного полотна", - отметил специалист.

Дополнительная государственная наценка на топливо, которая заменит налог, - это разумное и логичное решение, заключил Шарапов.

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