Эксперт рассказал о новых реформах в сфере миграционной политики России

Член Общественного совета при МВД РФ профессор Государственного университета управления Владимир Волох объяснил, как проходит комплексное реформирование миграционных режимов и институтов гражданского общества в РФ.

Радио Эксперт рассказал о новых реформах в сфере миграционной политики России

По словам эксперта, мигранты на территории РФ оказались в более сложной ситуации по сравнению с местными жителями. Многие иностранные граждане переквалифицировались для работы в сфере услуг, добавил спикер.

"Вопреки прогнозам, МВД отмечает сокращение преступности со стороны мигрантов", - подчеркнул Волох.

Как сообщает специалист, главной мерой, направленной на реформирование миграционных режимов, стал федеральный закон, предусматривающий ряд нововведений.

"В законопроект внесли предложения, которые касаются изменения правил въезда и пребывания иностранцев на территории РФ, реформирования миграционных режимов и правового урегулирования трудовой миграции", - сказал Владимир Волох.

Он отметил, что в документе разработаны и меры, направленные на обеспечение безопасности и правопорядка среди иностранных граждан, решены вопросы лиц, которые просят предоставить им убежище на территории страны.

Кроме этого, изменения ждут и информационную государственную систему управления миграционными процессами, аргументировал ученый.

Добавим, что новый федеральный закон разработали по поручению президента РФ Владимира Путина, который постановил МВД провести комплексное реформирование миграционных режимов и институтов гражданского общества.