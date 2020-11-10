Притчин: сложно спрогнозировать, как будут развиваться события в Карабахе

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал шаги участников конфликта, РФ и Турции по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе.

Радио Притчин: сложно спрогнозировать, как будут развиваться события в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе.

Российский лидер эту инициативу поприветствовал.

Отмечается, что переговоры по урегулированию военного конфликта в регионе скоро могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ.

Между тем в этом вопросе власти Турции преследуют свои цели, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Это не первая попытка Турции зафиксировать за собой позицию переговорщика по карабахскому конфликту. Предыдущие попытки оказались не такими успешными, потому что есть утвержденная ООН и ОБСЕ Минская группа, которая ведет работу. В условиях, когда динамика является позитивной для Азербайджана, Турция снова предлагает варианты урегулирования", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас трудно говорить о реалистичности турецкой инициативы, так как это предложение поступило в адрес руководства России, для работы данной диалоговой платформы необходимо, чтобы все участники конфликта пришли к консенсусу по этой инициативе.

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