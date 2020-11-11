Мухетдинов объяснил заключение ДУМ РФ о запрете браков с немусульманами

Радио Мухетдинов объяснил заключение ДУМ РФ о запрете браков с немусульманами

В Духовном управлении мусульман России вынесли заключение о том, что браки мусульман с представителями других религий запрещены за редким исключением.

По словам муфтия, резонансная фетва о недопущении межконфессиональных браков в исламском сообществе не несет в себе ничего нового и мало чем отличается от требований в других религиях.

Не только православие, но и католицизм, и иудаизм, и англиканская церковь - все требуют, чтобы брак осуществлялся только с представителями своей конфессии, подчеркнул Мухетдинов.

"Мусульмане должны сочетаться браком с мусульманками, и в крайних случаях, если муфтий дает разрешение, могут быть заключены браки с людьми Писания: христианами и иудеями", - объяснил Дамир Мухетдинов.

Он также отметил, что фетва не несет юридической силы в светском государстве, а вопрос выбора супруга в конечном итоге всегда остается на совести верующего.

Зампредседателя Духовного управления мусульман России пояснил, что в вопросе таинства брака очень важно понимание тонкостей религии, а также религиозное образование. К тому же отношение к никаху зачастую зависит от толкований ислама, добавил имам.

Богослов уточнил, что фетва, вызвавшая такой резонанс, была выпущена советом улемов некоторое время назад, она является закреплением на бумаге общеизвестных устоявшихся правил в исламской общине для укрепления традиционных семейных ценностей. Мухетдинов заключил, что циркуляр Духовного управления мусульман России за время действия не нашел никаких негативных откликов.

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