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Юрий Барзыкин
© Sputnik / Нина Зотина

Барзыкин: страны СНГ заинтересованы в развитии трансграничных маршрутов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201111/15383785/Barzykin-strany-SNG-zainteresovany-v-razvitii-transgranichnykh-marshrutov.html

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, почему государствам Содружества важно упрощать перемещение между ними, в том числе для туристов.

Радио
Барзыкин: страны СНГ заинтересованы в развитии трансграничных маршрутов

Развитие трансграничных маршрутов имеет большое значение на пространстве СНГ, заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Пресс-служба Госкомтуризма
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Он напомнил, что Россия и Беларусь летом 2020 года подписали соглашение о взаимном признании виз, после вступления в силу которого иностранцам для поездки в РБ и РФ не нужно будет получать две визы. Беларусь уже ратифицировала документ, Россия сделает это позже.

Такое соглашение может позволить странам "объединить потенциалы въездных потоков", отметил эксперт.

"Это интересно и туристам, поскольку существует общий тренд на посещение двух и более стран за одну поездку. Мы обсуждали такую тему и с Казахстаном, и, конечно, с Узбекистаном. С Беларусью продвинулись дальше всех в этом вопросе", — отметил Барзыкин.

Также эксперт высказался о реализации трансграничных туристических маршрутов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, "это важно и нужно".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Россия, СНГ, туристы, Туризм



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