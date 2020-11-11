Барзыкин: страны СНГ заинтересованы в развитии трансграничных маршрутов

Развитие трансграничных маршрутов имеет большое значение на пространстве СНГ, заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.подписали соглашение о взаимном признании виз, после вступления в силу которого иностранцам для поездки в РБ и РФ не нужно будет получать две визы. Беларусь уже ратифицировала документ, Россия сделает это позже.
Такое соглашение может позволить странам "объединить потенциалы въездных потоков", отметил эксперт.
"Это интересно и туристам, поскольку существует общий тренд на посещение двух и более стран за одну поездку. Мы обсуждали такую тему и с Казахстаном, и, конечно, с Узбекистаном. С Беларусью продвинулись дальше всех в этом вопросе", — отметил Барзыкин.
Также эксперт высказался о реализации трансграничных туристических маршрутов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, "это важно и нужно".
Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.