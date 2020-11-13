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Пресс-служба МИД РФ

Лавров назвал условия определения статуса Нагорного Карабаха

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (36)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201113/15395079/Lavrov-nazval-usloviya-opredeleniya-statusa-Nagornogo-Karabakha.html

В регионе необходимо восстановить межэтнический и межконфессиональный мир, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров назвал условия определения статуса Нагорного Карабаха

Статус Нагорного Карабаха будет определен в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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"Определить статус можно исключительно после того, как станет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал все это время находиться на этой территории. Это касается и азербайджанцев, и армян", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции, которая прошла в четверг в онлайн-режиме.

По словам Лаврова, "необходимо восстановить доверие, межэтнический и межконфессиональный мир".

"Для этого нужно восстановить храмы и мечети, наладить повседневную жизнь — чтобы она стала такой, какой была тогда, когда там жили бок о бок представители всех национальностей и религий. Сделать это непросто. Мы не ставим каких-либо искусственных сроков", — отметил министр.

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (36)
Теги:
политика, МИД России, Сергей Лавров, Нагорный Карабах



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