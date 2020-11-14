Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

Казалось бы, в XXI веке уже мало чем можно напугать, но почему кинотеатры продолжают показывать ужасы, студии — выпускать, а режиссеры экспериментировать и снимать? Как пандемия изменит жанр и не увидим ли мы скоро на экране свою нынешнюю жизнь?

Радио Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

Какие (первобытные) страхи испытывает человек во время просмотра всех частей "Пилы" и "Кошмара на улице Вязов"? Что такое "интеллектуальные хорроры" и какие социальные проблемы они могут поднимать? Как режиссерам и сценаристам удается из года в год нас пугать? Есть ли разница между хоррором и триллером? И почему романтическое свидание в кинотеатре на фильме ужасов обречено на успех?

Рассказывает кинокритик Игорь Игрицкий, психолог Вероника Золотова объясняет, чем хорроры могут быть полезны. А Ваня, Игорь и Лина советуют свои любимые фильмы ужасов.

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