14:46 14 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
ЯсноПонятно

Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (368)
16 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201114/15402725/Krov-trupy-i-prochie-zhizneutverzhdayuschie-veschi-Zachem-smotret-uzhasy.html

Призраки, экзорцисты, демоны, потусторонний мир и серийные убийцы... Это нормально — любить хорроры?

Казалось бы, в XXI веке уже мало чем можно напугать, но почему кинотеатры продолжают показывать ужасы, студии — выпускать, а режиссеры экспериментировать и снимать? Как пандемия изменит жанр и не увидим ли мы скоро на экране свою нынешнюю жизнь?

Радио
Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

Какие (первобытные) страхи испытывает человек во время просмотра всех частей "Пилы" и "Кошмара на улице Вязов"? Что такое "интеллектуальные хорроры" и какие социальные проблемы они могут поднимать? Как режиссерам и сценаристам удается из года в год нас пугать? Есть ли разница между хоррором и триллером? И почему романтическое свидание в кинотеатре на фильме ужасов обречено на успех?

Рассказывает кинокритик Игорь Игрицкий, психолог Вероника Золотова объясняет, чем хорроры могут быть полезны. А Ваня, Игорь и Лина советуют свои любимые фильмы ужасов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (368)
Теги:
подкаст, ужастик, фильмы



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как Москва готовится к Новому году - фотолента
РФ приняла зеркальные санкции против Запада по делу Навального — что дальше?
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться