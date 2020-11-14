Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут

Фейковые миллионеры, путешественники и иллюзия роскошной жизни — как блогеры обманывают нас и как часто это сходит им с рук? Почему в нашей стране бренды боятся блогеров?

Есть ли у них собственное мнение или блогеры рекламируют все подряд? Розыгрыши денег, дорогих гаджетов и автомобилей — можно этому верить или это хорошо поставленный "спектакль"?

Радио Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут

Разбираемся вместе с Кириллом Пыжовым, сооснователем Perfluence — агентства по работе с блогерами и инфлюенсерами, и Анастасией Балгуриной, главной по соцсетям Подкастов РИА Новости.

1:03 Иллюзия роскошной жизни в Instagram. Можно ли считать фейком такой контент блогеров? А если речь о "тренерах", обещающих безбедную жизнь, хотя сами они лишь имитируют ее?

4:12 Как блогеры "накручивают" статистику, и как с этим пытаются бороться рекламодатели? Правда, что все блогеры давно "на контрактах"?

7:14 Потребительский террор и диктатура блогеров. Как они запугивают и манипулируют крупными брендами. Почему в нашей стране блогеров так боятся рекламодатели?

10:06 Розыгрыши автомобилей в Instagram — фейк, или подобные конкурсы правда окупаются? Можно ли доверять мнению блогера, или они рекламируют все подряд?

14:42 Как блогеры прикрываются именами брендов, и почему их за это не наказывают?

19:06 Ненависть блогера к чему-то — это купленный "черный пиар" или конспирологические теории? "Если человек верит в фейк блогера — это его проблемы".

23:40 Блогеры живут "как в раю": можно ли верить этой "картинке", и почему демонстрация "красивой жизни" доводит пользователей соцсетей до депрессий?

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