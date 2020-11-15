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"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)

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Тема:
Подкасты РИА (370)
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Sputnik Узбекистан
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Агрессия в Интернете привела к гибели человека. Нашумевший случай о конфликте, который из виртуального перерос в реальный.

Радио
"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)

В реанимации волгоградской больницы умер отец-одиночка, избитый из-за перепалки (кто бы мог подумать) в родительском чате. Виртуальная агрессия вышла за пределы чата, и письменные угрозы превратились в реальные удары.

Как такое могло произойти? Почему чаты переполнены токсичностью и злобой? Как отстоять свое мнение в диалоге и не оказаться жертвой?

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Тема:
Подкасты РИА (370)



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