"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)
В реанимации волгоградской больницы умер отец-одиночка, избитый из-за перепалки (кто бы мог подумать) в родительском чате. Виртуальная агрессия вышла за пределы чата, и письменные угрозы превратились в реальные удары.
Как такое могло произойти? Почему чаты переполнены токсичностью и злобой? Как отстоять свое мнение в диалоге и не оказаться жертвой?
С поличным были задержаны двое граждан в тот момент, когда пытались незаконно продать условному покупателю за $10 100 шесть тысяч единиц лекарственного препарата иностранного производства "Gracide-S" общей стоимостью 105 млн сумов.