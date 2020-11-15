Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину

Казалось бы: эволюция занимает века и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни.

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Однако образование иммунитета, адаптация вирусов к вакцинам и появление у бактерий устойчивости к лекарствам – это примеры краткосрочной эволюции.

Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены?

Разобраться в теме помогал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям.

Подкаст подготовлен при поддержке Сколковского института науки и технологий.

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