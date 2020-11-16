Захарова рассказала, когда Афганистан сможет присоединиться к ШОС

ИРА с 2012 года является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. Для получения полноправного членства существует целый ряд критериев, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Радио Захарова рассказала, когда Афганистан сможет присоединиться к ШОС

Афганистан является "важным членом семьи ШОС" и афганской проблематике на саммитах организации уделяется серьезное внимание, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "ШОС последовательно выступает за становление Афганистана как стабильного, безопасного государства, свободного от терроризма, наркотиков, живущего в мире с соседями".

Дипломат напомнила, что ИРА с 2012 года является наблюдателем в ШОС, а в 2015-м подала заявку на членство в организации.

"Мы поддерживаем такой настрой Афганистана. Вместе с тем нужно учитывать, что для получения полноправного членства существует целый ряд критериев, главный из которых - достижение в ШОС консенсуса по кандидатуре заявителя. Мы убеждены, что по мере вызревания внутриполитических условий эта перспектива может открыться и для Афганистана", — сказала Мария Захарова.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Наблюдатели в ШОС на данный момент, помимо Афганистана, — Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.